Mestres da Soflusa em greve exigem a contratação de mais trabalhadores

Foto: Nuno Patricio - RTP

A paralisação é de três horas por turno, nas chamadas horas de ponta, e vai prolongar-se até sexta-feira. A Soflusa já confirmou que não houve ligações até as 09h30, e o mesmo acontece mais logo entre as17h45 e as 22h00.



A autarquia do Barreiro anunciou entretanto um reforço das ligações rodoviárias.



A Federação dos Sindicatos dos Transportes queria negociar aumentos salariais, mas o Governo não quis abordar o assunto.



Carlos Costa, dirigente da Fectrans, diz que a promessa de contratar mais mestres não foi suficiente para evitar esta paralisação.



A adesão à greve parcial de três horas por turno, e de acordo com o sindicato ronda os 100 por cento, não existindo circulação de barcos.



A Fectrans espera agora ser convocada para uma nova reunião com o Governo.