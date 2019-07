Mestres da Soflusa em greve voltam a complicar ligação entre o Barreiro e Lisboa

RTP

O dirigente sindical Carlos Pinto acusa a administração da Soflusa de má fé e de voltar atrás com a palavra.



Em causa está o aumento do prémio de chefia, em cerca de 60 euros, que ainda não chegou ao bolso dos trabalhadores.



Foram decretados serviços mínimos compostos por duas carreiras entre o Barreiro e Lisboa e outras duas no sentido contrário.



Até ao fim do ano, está ainda marcada uma greve dos mestres da Soflusa às horas extraordinárias. A greve que se inicia hoje prolonga-se até quarta.