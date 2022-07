Metade das quedas de idosos poderiam ser evitadas

Foto: Cristina Gottardi - Unsplash

A Organização Mundial da Saúde revelou o número de quedas dadas pelos idosos. Entre 28 a 35 por cento das pessoas acima dos 65 anos sofrem quedas. O número sobe nas pessoas com mais de 70, que têm uma probabilidade de cair entre 32 a 42 por cento.