Metade dos farmacêuticos não notifica reações adversas dos medicamentos

Foto: Kai Pfaffenbach - Reuters

Em caso de reação adversa, deve contactar um médico ou um farmacêutico. É este o conselho que consta nas bulas dos medicamentos. No entanto, mais de metade dos farmacêuticos não estão a notificar as reações adversas, segundo as conclusões de um estudo, realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e pelo Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.