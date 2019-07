Metade dos incêndios florestais têm origem em queimadas

Mário Aleixo - RTP27 Jul, 2019, 07:44 / atualizado em 27 Jul, 2019, 07:44 | País

Desde o início do ano até 15 de julho registaram-se 5.570 incêndios rurais que resultaram em cerca de 10 mil hectares de área ardida.



Mais de metade da área consumida pelas chamas foi em zonas de povoamento florestal e mato.



O relatório do ICNF destaca que, até 15 de julho, registaram-se menos 30% de incêndios rurais e menos 53% de área ardida relativamente à média anual dos últimos dez anos.



Segundo o mesmo documento, o ano de 2019 apresenta, até ao dia 15 de julho, "o terceiro valor mais reduzido em número de incêndios e o quinto valor mais reduzido de área ardida, desde 2009".



Os distritos do Porto, Braga e Lisboa foram os que tiveram o maior número de incêndios.



Mas foi no distrito de Beja que houve mais área ardida, seguido de Braga e Vila Real.



Neste relatório não estão incluídos os fogos que atingiram nos últimos dias os concelhos de Vila de Rei e Mação.