Metas da Cimeira Social do Porto começam a ser postas em prática

Empresários, universidades, Instituto do Emprego e Formação Profissional juntam-se hoje em Braga - num encontro organizado pela associação para o progresso da direção de empresas - para olhar as metas que saíram da cimeira social do Porto e perceber como vão pô-las em prática. A Cimeira Social do Porto juntou todos os países da União - durante a Presidência portuguesa para traçar metas sociais de emprego e de formação para os trabalhadores europeus. Agora é preciso pôr o comboio em marcha.