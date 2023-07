Meteorologia não ajudou no combate aos incêndios na ilha grega de Rhodes

Xavier Viegas diz mesmo que as chamas eram impossíveis de controlar.







Neste momento a situação ainda não está controlada com mais de 80 fogos ativos em território grego.O especialista do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais diz que vai ser cada vez mais comum os incêndios atacarem zonas balneares densamente povoadas, o que aumenta as preocupações com o turismo.Já Portugal pode, para já, respirar de alivio. Xavier Viegas acredita que apesar das altas temperaturas que assolam a Europa, Portugal está a escapar e refere que esta situação se mantenha até ao fim do Verão.