Foto: Rui Farinha - Lusa

Meteorologia. Proteção Civil pede ainda que se evite comportamentos de risco



O mau tempo deu que fazer esta sexta-feira, um pouco por todo o país. Queda de árvores, inundações, estruturas de construção que se soltaram com o vento, mais de mil ocorrências, provocadas pelo forte vento e chuva que se fez sentir.



Este sábado o vento forte vai continuar e toda a costa continental continua debaixo do aviso vermelho do Instituto do Mar e da Atmosfera. Pode também nevar em alguns distritos.



O comandante Miguel Oliveira da Autoridade Nacional da Proteção Civil lembra que é preciso manter a segurança e, este sábado evitar situações de risco.