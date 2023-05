Metropolitano de Lisboa não encontra "autocarros alternativos" para utentes que ficaram sem Metro devido a obras

Arlinda Brandão - Antena 1

Viajar de metro em Lisboa, por estes dias, está a ser um verdadeiro pesadelo para muitos passageiros. Uma semana depois do arranque das obras no metropolitano, o cenário é de caos. No Campo Grande, o transporte alternativo de autocarro não chega para as solicitações.