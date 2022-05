Metropolitano parado entre as 5h00 e as 9h00

No "site" do Metropolitano de Lisboa, a empresa informa que prevê a paralisação do serviço de transporte entre as 6h30 e as 9h00 e a retoma da circulação de comboios a partir das 9h30.



Normalmente, o metro funciona entre as 6h30 e a 1h00.



O Metropolitano de Lisboa opera com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).



Em declarações à agência Lusa, Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), explicou que esta paralisação assenta nos mesmos motivos das duas greves parciais realizadas em março e nos dias 14, 22 e 29 de abril.



“Os (motivos) são os mesmos, inalterados. Tem a ver com uma situação específica numa área da empresa que representa os trabalhadores maquinistas e os trabalhadores chefia do posto de comando central”, relembrou Anabela Carvalheira.