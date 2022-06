Metropolitano. Sindicatos e Administração negoceiam acordo de empresa

Em maio, segundo a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), a administração comprometeu-se a reduzir a oferta do serviço para não sobrecarregar mais o horário dos funcionários, enquanto não houver um aumento do número de operacionais, um dos principais problemas apontados na empresa.





O Governo anunciou entretanto que os procedimentos para as contratações serão iniciados até ao final de junho.



De acordo com a Fectrans, na área operacional há uma “situação desregrada quer de horários, quer de falta de trabalhadores e más condições de trabalho”, a que se soma “a grande prepotência por parte da direção, que leva a que os trabalhadores estejam a atingir o limite de cansaço”.



Desde o início do ano foram já realizadas 10 greves parciais na transportadora, afetando a circulação nas quatro linhas do serviço.





Para este mês de junho foi entregue um pré-aviso de paralisação relativo ao trabalho suplementar e aos eventos especiais, estando em risco o prolongamento do horário habitual na noite de Santo António, de 12 para 13.