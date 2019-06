Metros de Lisboa e Porto imunes aos prejuízos causados

O alerta é da autoridade da mobilidade e dos transportes num relatório a que o Jornal de Notícias teve acesso.



Pedem-se mais regras e sanções para quando as empresas não prestam o serviço adequado, como conta a jornalista Rosa Azevedo.



Neste relatório a autoridade da mobilidade e dos transportes deixa um alerta ao Metropolitano de Lisboa: mais de um terço das estações são inacessíveis para as pessoas com deficiência.