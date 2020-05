Metros de Lisboa e Porto têm máquinas de venda de material de proteção individual

Os metros do Porto e de Lisboa vão ter máquinas de venda de material de proteção. O metro do Porto deverá funcionar a 95 por cento, mas com menos lugares. Haverá carruagens duplas e reforço do serviço em horas de ponta, com as autoridades com ordens para inspecionar e aplicar multas a quem não usar máscara.