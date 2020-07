Mexia e Manso Neto suspensos de funções na EDP

Na decisão do juiz Carlos Alexandre inclui-se a proibição de contactar, por qualquer meio, com arguidos e, para António Mexia, entre outros, o impedimento de exercer qualquer cargo de administração em empresas do Grupo EDP ou dele dependentes, a proibição de viajar apra o estrangeiro e uma caução de pelo menos meio milhão de euros. Num despacho breve, de quatro páginas apenas, são validadas todas as medidas de coação que o Ministério Público pedira.





A defesa de António Mexia reagiu com veemência, considerando "despudorada" a actuação do Ministério Público e “ilegais” as medidas de coação por ele propostas, estranhando que o juiz tenha agora acolhido a proposta, sem haver factos novos desde 2018.