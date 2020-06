Migrantes marroquinos ilegais entraram em Portugal esta noite numa praia de Loulé

A costa algarvia volta a ser palco de um novo desembarque de migrantes, provenientes do continente africano.

Quando a Polícia Marítima chegou ao local, os migrantes já estavam em terra.



É o que acaba de confirmar à Antena 1, o comandante Fernando Rocha Pacheco, da capitania do Porto de Faro.



Os migrantes estão a ser submetidos a testes à Covid 19 e depois vão depois ser entregues ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.



Perante mais um episódio de imigração ilegal, por via marítima, as autoridades portuguesas vão reforçar as operações de patrulhamento, junto à costa algarvia.