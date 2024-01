Miguel Albuquerque constituído arguido após buscas realizadas ontem pela PJ

O líder do PS Açores, Paulo Cafofo, sugere também que Albuquerque peça o levantamento da própria imunidade, enquanto conselheiro de Estado, para que a investigação não encontre obstáculos. Também o principal partido da oposição na Madeira já veio desafiar Miguel Albuquerque a refletir sobre se tem condições para continuar à frente do governo regional.O líder do PS Açores, Paulo Cafofo, sugere também que Albuquerque peça o levantamento da própria imunidade, enquanto conselheiro de Estado, para que a investigação não encontre obstáculos.

Miguel Albuquerque é suspeito de corrupção, no âmbito de um processo ligado à detenção de dois empresários e também do presidente da Câmara do Funchal.Ainda antes de se saber que era arguido, Albuquerque garantiu que não se demitia.Estão em causa três inquéritos com suspeitas de crimes, que estão a sob investigação.Um caso que está a abalar a Madeira e não só.Ontem à tarde, o líder do PSD Luís Montenegro recusou retirar a confiança política em Miguel Albuquerque e afirmou que nada muda com estas suspeitas, mas “ninguém está acima da lei”, reitera.Um caso em que a esmagadora maioria dos partidos da oposição pedem a demissão do presidente regional da Madeira.Para o Bloco de Esquerda não há dúvidas, depois de conhecidos os contornos da operação da PJ na Madeira, Miguel Albuquerque não tem condições para continuar à frente do Governo Regional...Em declarações à Antena 1, Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, acusa os sucessivos governos regionais, e o PSD, de ligações duvidosas a grandes grupos económicosDeclarações no programa da Antena 1 Entre Políticos, em que a deputada e dirigente do BE diz que deve haver consequências politicas também para o PSD nacional.Joana Mortágua considera que devem ser os eleitores a dar um sinal aos sociais-democratasTambém o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, considera que deve haver consequências políticas.Já ontem, quarta-feira, o líder da IL, Rui Rocha, defendeu que Miguel Albuquerque deve demitir-se do cargo de presidente do Governo Regional da Madeira.O líder parlamentar da IL, Rodrigo Saraiva diz ainda que há muito que há dúvidas dos liberais sobre a forma de atuação do PSD na Madeira...