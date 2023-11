Miguel Albuquerque entrega programa de Governo na Assembleia Regional

Nas eleições regionais de 24 de setembro, às quais concorreram coligados, PSD e CDS-PP perderam, por um mandato, a maioria absoluta com que governavam a região há quatro anos, elegendo 23 deputados.O PS obteve 11 lugares, o JPP ficou com cinco e o Chega estreia-se com quatro parlamentares. A CDU, o PAN, a IL e o BE têm um deputado cada. A nova legislatura fica marcada pela estreia do Chega e da IL no hemiciclo regional, além dos regressos do BE e do PAN.Para assegurar uma maioria absoluta, o PSD celebrou com a deputada do PAN um acordo de incidência parlamentar, pelo que o Programa do Governo que será hoje entregue, para os próximos quatro anos, deverá refletir esse entendimento.