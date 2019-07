Miguel Guimarães acusa ministra da Saúde de "não tratar bem" os profissionais

"A atual ministra da Saúde não é simpática com os profissionais de saúde", o que causou um distanciamento desde o início, acredita Miguel Guimarães.



De acordo com o bastonário, Marta Temida "não trata bem" os profissionais. "Ela não cumpre aquilo que é a primeira regra de gestão, que é tratar bem as pessoas que trabalham para ela", acrescentou.