Milhares de adeptos ingleses chegaram esta manhã ao Porto

Numa operação sem precedentes, aterraram 42 voos charter no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Os passageiros foram encaminhados para dois locais diferentes em função da cor clubística: os adeptos do Chelsea foram transportados até à Avenida dos Aliados, os apoiantes do Manchester City foram levados para a Alfândega.