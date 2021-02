Milhares de alunos sem aulas se professores aderirem ao apoio à família alerta Fenprof

Os pais de crianças que frequentem até ao 1.º ciclo que se encontrem em teletrabalho também vão poder optar entre manter-se a trabalhar ou requerer o apoio aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros.

"Se os professores com filhos até 10 anos puderem ficar a tomar conta deles, estamos a falar de milhares de professores que deixam de dar aulas", alertou o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, em declarações à Lusa.

Apesar de a maioria dos docentes ter mais de 50 anos, a Fenprof estima que haja cerca de 20 mil com filhos até aos 12 anos e cerca de 15 mil com dependentes com menos de 10 anos.

"É verdade que os professores não conseguem dar aulas com as crianças em casa, porque não é possível articular o horário das aulas, que têm uma hora certa para começar e terminar, com o tempo dos miúdos, que a qualquer momento interrompem ou, simplesmente, precisam de atenção", sublinhou Mário Nogueira.

Por isso, a Fenprof tem defendido que os docentes deveriam poder deixar os filhos numa das escolas de acolhimento, que estão a receber crianças desde o reinício do ensino à distância, que começou a 08 de fevereiro.

Cerca de 700 estabelecimentos de ensino acolhem diariamente os filhos de trabalhadores essenciais, assim como as crianças que em casa não têm condições para acompanhar as aulas `online` ou os alunos com necessidades educativas especiais.

Para a Fenprof, nesta lista deveria constar também os filhos dos professores: "Temos uma colega que tem dois gémeos de três anos e outro pequenino, como é que ela consegue estar a dar uma aula? É impossível. Depois temos outra que tem cinco filhos. Estas situações poderiam resolver-se se pudessem deixar as crianças nas escolas de acolhimento", disse à Lusa.

O diploma aprovado na quinta-feira prevê que o valor do apoio suba aos 100% e algumas situações, como por exemplo quando os pais optam por alternar a assistência entre os dois.

Mário Nogueira alertou que as aulas também não estarão asseguradas no caso dos docentes que optem por dividir o apoio à família com o cônjuge.

"As escolas não podem contratar ninguém para estar a trabalhar uma semana e depois, na outra seguinte, estão desempregados. Nem os alunos podem estar uma semana com aulas e outra sem", alertou.

Mário Nogueira reconhece que também para as escolas este apoio poderá revelar-se uma dor de cabeça: "Nem sei se os diretores vão conseguir encontrar professores para substituir".

O Conselho de Ministros aprovou que os pais de crianças que frequentem até ao primeiro ciclo do ensino básico ou com crianças com incapacidade superior a 60% vão poder optar entre manter-se em teletrabalho ou requerer o apoio criado pelo Governo para garantir a manutenção de rendimento às famílias afetadas pela suspensão temporária de atividades letivas presenciais.