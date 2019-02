Milhares de aves morrem devido à apanha noturna da azeitona, alerta Quercus

Foto: Reuters

O apelo da Quercus surge após as ações de fiscalização que detetaram a morte de centenas de aves, como consequência da apanha da azeitona, durante a noite, com recurso a meios mecânicos.



As luzes dos tratores encadeiam as aves, que não conseguem fugir e acabam por morrer.



Nuno Sequeira, da Quercus, defende a proibição da apanha da azeitona durante o período da noite.