Milhares de doentes obrigados a interromper os programas de reabilitação

Durante o estado de emergência, os programas de reabilitação foram interrompidos. Só no AVC, a paragem afetou mil sobreviventes, mas também as vítimas de enfartes, lesões medulares e traumas com forte impacto na recuperação. A RTP acompanhou a retoma e os desafios deste apoio fundamental em duas das maiores unidades do Norte e do país.