Milhares de fiéis esperados no Santuário de Fátima

Depois de um grande número de peregrinos em maio, junho (Peregrinação das Crianças) e agosto, é esperada uma significativa presença de devotos nas cerimónias que, como sublinha uma nota do Santuário, “encerram as grandes peregrinações do primeiro ano pós pandemia, e com uma guerra em curso no coração da Europa, que esteve sempre presente nas orações de Fátima”.A peregrinação de 12 e 13 de outubro assinala a sexta aparição da Virgem aos videntes Jacinta, Francisco e Lúcia, “com particular destaque para o chamado "milagre do Sol" e terá como tema "Levanta-te! És testemunha do que viste", que se insere na dinâmica preparatória da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa”, agendada para o período de 1 e 6 de agosto do próximo ano.Segundo informação do Santuário de Fátima, a peregrinação começa esta quarta-feira com o acolhimento dos peregrinos a pé.