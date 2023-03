Milhares de não docentes protestaram em Lisboa, apesar de "serviços mínimos ilegais" - Sindicato

Milhares de trabalhadores não docentes manifestaram-se hoje, em Lisboa, segundo estimativas da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), que sublinhou a grande adesão apesar dos "serviços mínimos ilegais".

Os assistentes técnicos e operacionais das escolas estiveram hoje em greve e, apesar de terem sido decretados serviços mínimos devido também às greves de professores a decorrer, milhares de profissionais rumaram a Lisboa para se manifestarem.

De acordo com Artur Sequeira, da FNSTFSP, o protesto, que começou em frente ao Jardim da Estrela e terminou no Ministério da Educação, juntou cerca de 2.500 pessoas, uma adesão que o dirigente sindical destacou e que disse ser reflexo da contestação dos profissionais esquecidos pelo Governo e, em concreto, pelo Ministério da Educação.

Para o dirigente sindical, os serviços mínimos decretados para as greves da plataforma de nove organizações sindicais e do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, que também abrange não docentes, são ilegais. Ainda assim, acrescentou, os trabalhadores conseguiram mobilizar-se para uma "grande manifestação".

"Estes trabalhadores estão aqui porque têm vários problemas para serem resolvidos e que têm de ser resolvidos pelo Ministério da Educação, que se agarra à questão da municipalização para tentar fugir às suas responsabilidades", sublinhou.

Insistindo nas críticas à descentralização da Educação, replicadas por vários sindicatos do setor, Artur Sequeira sublinhou que o processo deixou sem resposta problemas que afetam os não docentes, destacando a portaria de rácios, que acabou por não ser revista.

"A portaria de rácios tem de ter critérios que assumam uma relação entre alunos e professores que respeite a escola pública", afirmou, acrescentando que os trabalhadores exigem também criação de carreiras específicas para os trabalhadores das escolas que permitiria a sua valorização salarial.

Por outro lado, Artur Sequeira alega que a precariedade entre estes profissionais agravou na sequência do processo de municipalização, que considerou "a abertura para a privatização através da externalização de serviços", pelo recurso a empresas de trabalho temporário e recibos verdes, e defendeu a integração nos quadros de todos os funcionários contratados.

Pela voz dos trabalhadores, repetem-se as mesmas reivindicações. Gilda Madalena é assistente técnica numa escola em Lousã e fez questão de viajar até à capital para protestar em defesa de muitas delas.

Entre a longa lista que trazia no bolso, destacou temas como a aposentação, a falta de profissionais nas escolas, os baixos salários e o processo de descentralização da Educação, sobretudo pela forma como decorreu, à margem da vontade dos profissionais.

"Ninguém nos perguntou nada, eu sinto-me uma peça de mobília", afirmou, sublinhando que "há coisas na Educação que não têm a ver com as câmaras".

Entre as assistentes operacionais, o sentimento é de cansaço, relata Cátia Pereira que, além de outros problemas que afetam as condições de trabalho, destaca os baixos salários: "Não é justo estarmos a receber o ordenado mínimo, é uma vergonha com a responsabilidade que temos".

Por outro lado, lamentou também que os não docentes sejam, de certa forma, esquecidos numa altura em que "só se houve falar em professores". "Mas a escola não é feita só de professores" e "sem nós, as escolas não funcionam", acrescentou.

Na manifestação, estiveram também presentes a secretária-geral da CGTP, o coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública e a deputada comunista Alma Rivera.

Pela CGTP, Isabel Camarinha denunciou aquilo que considera ser um contexto de desvalorização salarial e desrespeito pelos direitos dos trabalhadores que não só os não docentes, mas toda a administração pública, bem como o setor privado.

"Estes trabalhadores não docentes chegam a trabalhar 10, 20, 30, 40 anos e praticamente estão com os salários encostados ao salário mínimo nacional, não é aceitável", disse em relação aos funcionários das escolas.

"O Governo tem de dar ouvidos às reivindicações. Trata-se de muitos milhares de trabalhadores, de todo o país, que têm visto a sua profissão desvalorizada, as tarefas que desempenham desvalorizadas e o próprio papel que têm na escola pública desvalorizado", acrescentou Sebastião Santana, da Frente Comum.