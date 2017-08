Milhares de passageiros retidos no Aeroporto da Madeira devido ao vento forte

RTP 07 Ago, 2017, 07:53 / atualizado em 07 Ago, 2017, 08:34 | País

Apesar dos constrangimentos, o Governo da Madeira considera que os hotéis, as agências de viagens e a ANA Aeroportos responderam de forma eficaz ao congestionamento dos voos no aeroporto do Funchal.



O executivo regional recorda no entanto que é da responsabilidade da ANA Aeroportos apresentar soluções perante o problema do cancelamento dos voos por razões meteorológicas.



Apesar de o Governo madeirense falar em resposta eficaz, os passageiros que ficaram retidos no aeroporto queixam-se da falta de apoio por parte das companhias aéreas, como registou a RTP no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

Os passageiros aglomeram-se no terminal. Há também muitos passageiros a viajar de barco para o Porto Santo para daí apanharem um avião.Os responsáveis da TAP já pediram aos passageiros com voos marcados que não vão para os aeroportos e que consultem a informação sobre os voos através das agências de viagem, doda TAP ou através do site da internetA situação poderá continuar a agravar-se ao longo desta segunda-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera continua a pôr a Madeira sob aviso amarelo para esta segunda-feira, com previsão de vento forte, com rajadas que podem atingir os 80 km por hora.Ao início da manhã, muitos passageiros aguardavam já junto ao balcão da TAP no aeroporto de Lisboa para saber se conseguiriam voo para a Região Autónoma da Madeira.