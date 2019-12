Milhares de pessoas com alta ficam nos hospitais por não terem para onde ir

De acordo com odesta quarta-feira, o Ministério da Saúde quer que os hospitais comecem a cobrar pelos doentes que são abandonados, num período em que a despesa do Estado, com esta questão, atinge os 100 milhões de euros, todos os anos.





O presidente da Associação Portuguesa dos Diretores Hospitalares, Alexandre Lourenço, defende que é preciso um verdadeiro trabalho conjunto, entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social, para solucionar este problema.





Alexandre Lourenço diz que é fundamental investir mais em cuidados continuados e refere que responsabilizar as famílias "não parece a solução adequada".





O presidente da Associação Portuguesa dos Diretores Hospitalares defende ainda que "o caminho dos cuidadores informais seria uma boa aposta", mas deveria haver uma integração entre o setor social e a Saúde para dar resposta a estes doentes.

Unidade para casos sociais ainda inativa



Ainda não estão disponíveis as 26 camas prometidas pelo Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para doentes com alta clínica, mas que permanecem internados.





A solução foi anunciada em novembro, com a expectativa de que esta nova unidade, para casos sociais, entrasse em funcionamento até meados deste mês.





Os serviços hospitalares contatados pela Antena 1 informaram que este serviço vai começar em breve a ser prestado.