Milhares de pessoas em risco de serem desalojadas

Este processo de venda a um consórcio internacional foi aberto em fevereiro deste ano depois dos bancos que detêm os imóveis terem decidido liquidar os fundos.



A liquidação, em dezembro do ano passado, coincidiu com o fim do regime fiscal de exceção aprovado durante o primeiro governo de José Sócrates.



O atual governo diz que aposta num parque habitacional público e admite que foi favorável ao fim deste regime fiscal que isentava os fundos imobiliários de impostos.