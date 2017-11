Milhares de pessoas manifestaram-se em Lisboa pela valorização dos trabalhadores

RTP18 Nov, 2017, 16:40 / atualizado em 18 Nov, 2017, 17:36 | País

As bandeiras vermelhas da CGTP e de sindicatos de vários setores de atividade afetos à central sindical deram cor ao desfile, que contou também com a participação de outras estruturas.



Alguns dos milhares de manifestantes empunharam cartazes exigindo as suas principais reivindicações: "Salário mínimo de 600 euros em janeiro de 2018", "Fartos de serem maltratados, trabalhadores exigem salários justos".



Com Lusa

Ao som de tambores, os manifestantes percorreram a avenida da Liberdade, gritando palavras de ordem como "a luta continua nas empresas e na rua" e "é mesmo necessário o aumento do salário".No manifesto elaborado para o protesto, a CGTP reivindica também o combate às desigualdades sociais e à pobreza, a criação de emprego estável e com direitos e a regulação e redução dos horários de trabalho.No final da manifestação, o dirigente João Torres - que falou em vez do secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, por este se encontrar afónico - sublinhou que "a luta é o motor do desenvolvimento", como demonstraram os "avanços" alcançados com os professores esta semana quanto às progressões na carreira.