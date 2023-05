Milhares de pessoas saem às ruas em comemoração do Dia do Trabalhador

As comemorações do 1º de Maio já arrancaram em vários pontos do país. Em Lisboa, UGT e CGTP comemoram o Dia do Trabalhador em diferentes pontos da cidade e são esperadas milhares de pessoas esta tarde nas ruas da capital.

15h53 - 1º de Maio em Paris marcado por confrontos entre manifestantes e polícia



Em Paris, milhares de pessoas saíram à rua para se manifestarem pelos direitos laborais, neste 1º de maio. Há registo de confrontos com a polícia. Foi captado também o momento em que ativistas pintam a fachada da sede de uma marca de luxo francesa e outros edifícios simbólicos.



15h45 - João Torres: “PS está absolutamente comprometido com a valorização dos rendimentos”



João Torres, do PS, juntou-se à CGTP na marcha em Lisboa. O secretário-geral da Juventude Socialista destacou que “o PS está muito comprometido no combate à precariedade, com a dinamização e incentivo ao diálogo social e com a valorização dos salários, das pensões”.



João Torres destacou o “caminho de progressos” do partido socialista, garantindo que o PS tem cumprido os seus compromissos eleitorais.

15h30 - Economia "tem de crescer para quem trabalha", diz Catarina Martins



Catarina Martins juntou-se, esta tarde, à manifestações do Dia do Trabalhador, em Lisboa. Antes das comemorações, a coordenadora do Bloco de Esquerda considerou que em Portugal a lei "não protege quem trabalha".



"Continuamos a ter um país muito desequilibrado com uma lei que não protege quem trabalha", criticou Catarina Martins, recordando que os salários não aumentam como os preços.



Para a bloquista, o problema do país e da inflação não se deve apenas à Guerra na Ucrânia.



"Se a economia está a crescer, tem de crescer para quem trabalha".

15h20 - Isabel Camarinha diz que 1 de Maio este ano “tem um significado maior”



Já começou a manifestação da CGTP-IN. Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP-IN, diz que o 1 de maio este ano “tem um significado ainda maior porque a situação que os trabalhadores vivem exige unidade, organização e mobilização”.



Isabel Camarinha diz que é preciso levar para a rua “este descontentamento e indignação, mas também a exigência de respostas e soluções, nomeadamente do aumento geral dos salários, da redução do horário de trabalho, de regulação dos horários e do fim da precariedade”.

15h00 - Milhares de pessoas esperadas para o 1º de Maio em Lisboa