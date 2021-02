Militar assume comando da task-force do plano de vacinação

Foto: Marinha Portuguesa/DR

Depois da demissão de Francisco Ramos, perante falhas no plano de vacinação nacional contra a Covid-19, o novo "homem do leme" é o vice-almirante Gouveia e Melo. O militar já fazia parte da task-force, mas agora assume o cargo de coordenador com um objetivo muito concreto: evitar mais falhas.