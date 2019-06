Militar ferido na República Centro-Africana a caminho de Portugal

RTP14 Jun, 2019, 11:19 | País

“O militar português está a ser transportado para Portugal num Falcon da Força Aérea que partiu hoje de manhã da República Centro-Africana. Quando chegar, o militar será transportado para o Hospital das Forças Armadas, onde lhe será feita uma avaliação clínica”, declarou o comandante Pedro Coelho Dias.



O porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) indicou que, apesar de se encontrar ainda em estado grave, o militar está estável e não corre perigo de vida.



“É um acidente de viação que ocorre durante o movimento de um coluna militar a noroeste da capital Bangui, quando iam reabastecer combustível”, explicou Pedro Coelho Dias.



“Grande preocupação”

c/ Lusa

, acrescentou.Em comunicado, o EMGFA tinha já explicado que o militar sofreu um traumatismo grave nas duas pernas na sequência do capotamento de uma das viaturas táticas ligeiras blindadas HMMWV, vulgarmente conhecidas por "Humvee".“A equipa de médicos portugueses desta Força Nacional Destacada está a acompanhar a evolução clínica do militar em estreita ligação com os médicos do Hospital das Forças Armadas em Portugal”, declarou o EMGFA.Uma nota do Ministério da Defesa refere que Augusto Santos SilvaO conflito neste país, com o tamanho de França e uma população que é menos de metade da portuguesa (4,6 milhões), já provocou 700 mil deslocados e 570 mil refugiados e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária.O Governo controla cerca de um quinto do território. O restante é dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim., no quadro da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização na República Centro-Africana (MINUSCA).