Militar ferido na República Centro-Africana regressa a Portugal

Reuters

Uma nota do Ministério da Defesa diz que o ministro Augusto Santos Silva "recebeu com grande preocupação a notícia do acidente do soldado português do exército da missão das Nações Unidas na República Centro-Africana".



A gravidade dos ferimentos obriga a que o militar regresse a Portugal.



O comandante Pedro Coelho Dias, porta-voz do Estado Maior General das Forças Armadas, descreve as circunstâncias do acidente.