Militar português ferido na República Centro Africana a caminho de Portugal

Lusa 07 Jul, 2017, 21:06 | País

Segundo o EMGFA, o militar foi ferido durante "um incidente no decorrer da sua atividade operacional, na região de Mobaye", e está a ser transportado de Bangui, capital da República Centro Africana, "para território nacional, por uma aeronave C-130, com tripulação reforçada e uma equipa médica a bordo, da Força Aérea Portuguesa, tendo em vista receber os cuidados adequados no Hospital das Forças Armadas".

O militar do Exército encontra-se "ao serviço da Organização das Nações Unidas na República Centro Africana (MINUSCA)".

"Reitera-se que o militar apenas apresenta um ferimento no braço esquerdo e foi acompanhado em permanência por médicos militares, desde o momento do incidente até ao presente, assim como se releva a capacidade das Forças Armadas em evacuar oportunamente os seus militares de qualquer Teatro de Operações", lê-se num comunicado do EMGFA.

A força portuguesa que integra a MINUSCA é constituída por 160 militares - 156 do Exército, entre os quais 111 Comandos, e quatro da Força Aérea.

O contingente português, atualmente empregue como Força de Reação Rápida do comandante da missão da Organização das Nações Unidas, será rendido em agosto.

A República Centro Africana, com 4,5 milhões de habitantes, vive desde 2013 um conflito civil entre a coligação rebelde Seleka, maioritariamente muçulmana, que depôs o então Presidente, François Bozizé, e a milícia anti-Balaka, que é na sua maioria cristã.