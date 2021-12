Militares da GNR acusados de maus-tratos. Marcelo relembra respeito por direitos de imigrantes

"O Presidente da República confia que Justiça será feita, com rapidez, em relação às, e, por outro, que", lê-se no comunicado publicado no portal da Presidência."Lembrando que amanhã se comemora o Dia Internacional das Migrações,", prossegue Marcelo Rebelo de Sousa.O Chefe de Estado sublinha "ainda que,e aqui encontram uma nova vida, contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar do nosso País".Sete militares da Guarda Nacional Republicana estão acusados de 33 crimes relacionados com alegados maus-tratos a imigrantes em Odemira, no Alentejo. As alegadas vítimas são cidadãos do sul asiático, a maioria do Bangladesh, do Nepal e do Paquistão.