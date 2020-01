Militares portugueses no Iraque estão "salvaguardados"

Foto: Paulo Novais - Lusa

O ministro da Defesa disse esta segunda-feira que os 35 militares portugueses em missão no Iraque estão "tranquilos e salvaguardados", aguardando o retomar das ações de formação suspensas, e defendeu que é prematuro falar em retirada.