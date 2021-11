Militares suspeitos. "Uma situação de projeção internacional"

"Normalmente, em território estrangeiro, não faço comentários sobre a situação portuguesa, mas aqui é uma situação de projeção internacional, de prestígio das Forças Armadas, nomeadamente numa intervenção neste continente", começou por afirmar o Chefe de Estado.



"Logo que houve a denúncia, no final de 2019, as Forças Armadas, elas próprias, através do Estado-Maior General das Forças Armadas, em colaboração com o Estado-Maior do Exército, desencadearam as investigações", assinalou Marcelo.



"Segundo, a Polícia Judiciária Militar teve um papel nessas investigações. Terceiro, porque o âmbito era mais vasto, a Polícia Judiciária passou a intervir e a ter um papel fundamental nas investigações, ao longo de 2020 e 2021", prosseguiu.



"Quarto, a ideia é levar as investigações o mais longe possível, para apurar o que se passa, confirmar se sim ou não são casos isolados e portanto não afetam em termos de prestígio, que está incólume", disse ainda o Presidente.



Questionado sobre a situação política em Portugal, Marcelo optou por não se alargar em comentários.