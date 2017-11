Militares também exigem descongelamento de carreiras

Foto: Nuno Veiga _ Lusa

As associações das Forças Armadas, a APM- Associações Profissionais de Militares, a ANS - Associação Nacional de Sargentos, AOFA - Associação dos Oficiais das Forças Armadas e AP - Associação de Praças, juntaram-se e dizem estar dispostas a negociar com o Governo.



Mário Ramos, da Associação Nacional de Sargentos, explicou à Antena1 que este comunicado conjunto surge, depois de várias manifestações de descontentamento entre os militares e querem

o tempo de serviço no descongelamento de carreiras.



Dia 23 os militares vão reunir-se e discutir, durante a hora de almoço e fora das messes, o descongelamento da carreira e a contagem do tempo de serviço, exigindo respostas do Governo.