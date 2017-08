Militares utilizaram material pouco adequado para combate aos incêndios

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Desde o início do ano, mais de nove mil militares têm estado a colaborar com os bombeiros. Mas, com o mês de agosto a terminar, os militares ainda não receberam o material que a Proteção Civil prometeu.



Contactado pela Antena 1, o Exército não comenta o caso, reconhecendo apenas que o material apropriado para acompanhar as operações de combate a incêndios, prometido pela Proteção Civil, ainda não foi enviado.