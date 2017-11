Mineiros de Castro Verde manifestam-se na sexta-feira em Lisboa

Lusa09 Nov, 2017, 14:17 / atualizado em 09 Nov, 2017, 14:17 | País

"Os trabalhadores vão manifestar-se porque entendem que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, através da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, já devia ter intervindo na resolução do conflito e ainda não o fez", explicou hoje à agência Lusa o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira (STIM) Jacinto Anacleto.

Por isso, disse, os trabalhadores da Somincor, a concessionária da mina de Neves-Corvo, no concelho de Castro Verde, distrito de Beja, vão deslocar-se na sexta-feira a Lisboa para se manifestarem, a partir das 11:00, à porta do Ministério do Trabalho.

Segundo o sindicalista, a manifestação vai servir para trabalhadores exigirem que "o ministério cumpra o seu dever e intervenha para a resolução do conflito" que os opõe à administração da Somincor e devido ao qual já fizeram uma primeira greve em outubro e estão a cumprir uma segunda de cinco dias, que começou na segunda-feira e termina no sábado.

"Até agora, o Governo só acionou o Ministério da Administração Interna, que colocou uma força da GNR para tentar condicionar a intervenção do piquete de greve junto dos trabalhadores", lamentou.

Os trabalhadores também vão exigir ao Governo que "corrija" dos 66 anos atuais ou 66 anos e quatro meses a partir de janeiro para 65 anos a idade de reforma dos trabalhadores do fundo da mina, que "têm uma profissão extremamente penosa e de desgaste rápido", disse.

As greves estão a servir para os trabalhadores reivindicarem o fim do regime de laboração contínua no fundo da mina, a "humanização" dos horários de trabalho, a antecipação da idade da reforma dos funcionários das lavarias, a progressão nas carreiras, a revogação das alterações unilaterais na política de prémios e o "fim da pressão e da repressão sobre os trabalhadores".

Desde que começou a atual greve, na segunda-feira, às 06:00, e até hoje, devido à adesão, que está a ser "forte", a extração e a produção na mina de Neves-Corvo estão "completamente paradas", tal como tinha acontecido na primeira greve em outubro, disse Jacinto Anacleto.

O poço de extração e as duas lavarias estão "parados" e só há "serviços mínimos" e, por isso, "não foi extraída uma única pedra de minério" no fundo da mina "nem produzida uma única grama de concentrado" de cobre, zinco ou chumbo, explicou.

O conflito entre os trabalhadores e a administração da Somincor e a atuação da GNR junto do piquete de greve já levaram o deputado do PCP pelo distrito de Beja, João Ramos, a questionar o Governo.

Através de perguntas dirigidas aos Ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Economia, João Ramos quer saber se estão a acompanhar as reivindicações e se o Governo tem mecanismos para fiscalizar as condições laborais e os direitos e se está disponível para intervir em defesa dos direitos dos trabalhadores da Somincor.

João Ramos também quer saber se o Governo está disponível para alargar o regime especial de antecipação da idade de acesso à reforma dos trabalhadores da lavaria e outros com "penosidade semelhante".

Através de outras perguntas dirigidas aos Ministérios da Administração Interna e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, João Ramos quer saber também qual o fundamento para a presença da GNR junto do piquete de greve, como classificam a "postura antidemocrática" da Somincor, que tem tentado "inviabilizar a ação do piquete com recurso a cercas, portões, guardas e polícia de intervenção", e que medidas vão tomar para garantirem o cumprimento da lei e da Constituição.