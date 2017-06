Ministério da Defesa autorizou a 5 de junho 316 mil euros para reconstruir vedação dos Paióis de Tancos - Diário da República

Lusa 30 Jun, 2017, 16:04 | País

No despacho, que tem a data de 05 de junho, é manifestada a "prévia concordância" do ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, à autorização do lançamento daquela empreitada que visa a "reconstrução da vedação periférica exterior no perímetro norte, sul e este dos Paióis Nacionais de Tancos", Vila Nova da Barquinha.

No documento, o ministério considera que "se torna fundamental" o lançamento do procedimento pré-contratual que permita aquela empreitada tendo em conta a "concentração das funções logísticas numa mesma infraestrutura e a consequente rentabilização de sinergias".