Ministério da Defesa. Presidente da Empordef terminou mandato em 2021 e já pediu aposentação

Em resposta a perguntas da Lusa, o ministério da Defesa Nacional referiu que o presidente da ETI -- Empordef Tecnologias de Informação, Alberto Coelho, eleito em Assembleia Geral realizada em 8 de junho de 2021, terminou o mandato "em 31 de dezembro de 2021, mantendo-se os membros em funções, como é prática corrente, até que seja marcada Assembleia Geral eletiva".

De acordo com o ministério da Defesa, "o próprio informou o acionista da ETI que atingiu este ano a idade de reforma e que pretende solicitar a aposentação, nos termos da lei".

Segundo a revista Visão, que não cita fonte, decorre um inquérito-crime à gestão da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) enquanto foi liderada por Alberto Coelho.

A publicação refere que em causa podem estar crimes de peculato, participação económica em negócio e corrupção, que estão a ser investigados, desde 2018, pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

Quanto à escolha de Alberto Coelho para presidir à Empordef, em 2021, numa altura em que o seu nome já estava envolvo em polémica devido à ultrapassagem dos gastos com o Hospital Militar de Belém, o ministério da Defesa recusa que tenha havido uma nomeação governamental, afirmando que "os membros dos órgãos sociais de empresas públicas não são nomeados nem exonerados pelos membros do Governo".

"De acordo com a regras legais (DL nº 133/2013, conjugado com o Estatuto do Gestor Público), os membros do conselho de administração são eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas, que neste caso, conforme determinam as disposições estatutárias desta empresa, também designam o presidente", referiu o MDN.

Quanto à substituição de Alberto Coelho na Empordef, "antes da Assembleia Geral eletiva, as tutelas setorial e financeira da ETI (respetivamente, Defesa Nacional e Finanças) exercerão as suas competências, nomeadamente analisando as propostas do acionista e submetendo os perfis à avaliação da CRESAP [Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública]", acrescentou.

Já quanto às obras de requalificação no antigo Hospital Militar de Belém, a tutela recorda que "as empreitadas foram sujeitas a auditoria da Inspeção Geral da Defesa Nacional e que os resultados da mesma foram remetidos ao Tribunal de Contas por iniciativa do Ministro da Defesa Nacional em março de 2021".

"Naturalmente, o Ministério da Defesa Nacional não comenta o curso desse processo, que corre os seus termos nas instâncias próprias", acrescentou.

No artigo da revista `Visão`, a antiga deputada do PSD Ana Miguel Santos criticou a escolha de Alberto Coelho e a ação do anterior responsável pela Defesa e atual ministro dos Negócios Estrangeiros: "Ao mesmo tempo que enviou o relatório da auditoria para o Tribunal de Contas, o ministro [João Gomes Cravinho] nomeou o diretor-geral sob suspeita para presidente do conselho de administração de uma empresa controlada pelo Estado. São decisões, em si, paradoxais".

No início do mês, o Tribunal de Contas confirmou à agência Lusa, depois de uma notícia avançada pela TSF, que Alberto Coelho é alvo de um procedimento por eventual infração financeira relacionada com a derrapagem no custo das obras de requalificação do antigo Hospital Militar de Belém, em Lisboa.