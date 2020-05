Ministério da Educação avaliará notas finais de alunos para combater inflação de resultados

O ministério da educação vai investigar as notas finais dos alunos para evitar que sejam inflacionadas. As notas do 1.º e 2.º períodos serão analisadas para as comparar com os resultados finais e garantir a equidade no acesso ao ensino superior. Numa entrevista Público / Rádio renascença Tiago Brandão Rodrigues garante auditorias aos critérios de avaliação.