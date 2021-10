Ministério da Educação contrata nutricionistas escolares

O Ministério da Educação vai avançar com a contratação de 15 nutricionistas escolares. Esta medida estava incluída no Orçamento do Estado para 2020, mas o gabinete de Tiago Brandão Rodrigues disse à RTP que só agora foi autorizada pelo Ministério das Finanças - um anúncio importante neste Dia Mundial da Alimentação.