Ministério da Educação e sindicatos continuam maratona de negociações

Passadas duas semanas desde a reunião anterior, em que o ministro da Educação apresentou propostas sobre três temas, a reunião de hoje servirá para discutir apenas a "correção dos efeitos assimétricos internos à carreira docente, decorrentes do período de congelamento".Neste encontro, as organizações sindicais não vão ser recebidas em simultâneo, ao contrário do que aconteceu nas reuniões em mesa única negocial realizadas desde fevereiro.Primeiro, a partir das 15h00, o ministro João Costa e o secretário de Estado António Leite reúnem-se com as nove organizações que integram a plataforma sindical informal, incluindo as federações nacionais de Professores e da Educação (Fenprof e FNE) e pelas 17h00 recebem o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop) e outros dois sindicatos.Na reunião anterior, realizada em 22 de março, os governantes apresentaram como primeira proposta um conjunto de medidas com impacto na progressão na carreira dos professores em funções desde 30 de agosto de 2005, ou seja, que passaram pelos dois períodos de congelamento do tempo de serviço.