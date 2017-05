Ministério da Educação felicita alunos por medalha de prata em Olimpíadas da Ciência

Lusa 14 Mai, 2017, 18:07 | País

A EUSO 2017 (sigla em inglês) foi a 15.ª edição das olimpíadas da ciência e contou com a participação de duas equipas portuguesas.

A equipa vencedora é constituída pelos alunos Diogo Miguel Ferreira Rodrigues (E.S. c/ 3.º ciclo do Castêlo da Maia), João Miguel Seixas e Sousa (Colégio Pedro Arrupe - Sacavém) e Marco António Ribeiro (Externato Delfim Ferreira, Riba D`Ave - Vila Nova de Famalicão), que "alcançaram um lugar de topo nesta competição", referiu o ME.

"O resultado dos alunos é motivo de orgulho e o reflexo de muito empenho e de muito trabalho de todos os envolvidos, que o Ministério da Educação felicita", lê-se no comunicado da tutela.

Portugal participou pela nona vez nesta competição, que em 2017 contou com a participação de 25 países, e que tem por objetivo "pretende estimular a escolha de carreiras científicas, desenvolver talentos, proporcionar troca de experiências e contactos entre estudantes, que podem vir a participar nas Olimpíadas Internacionais da Ciência, bem como comparar o currículo e as perspetivas do ensino das ciências entre os estados-membros da União Europeia".

A participação portuguesa é assegurada pela Direção-Geral da Educação, Sociedade Portuguesa de Física, Sociedade Portuguesa de Química e Ordem dos Biólogos.