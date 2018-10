Partilhar o artigo Ministério da Educação investiga inquérito polémico a alunos do 5.º ano Imprimir o artigo Ministério da Educação investiga inquérito polémico a alunos do 5.º ano Enviar por email o artigo Ministério da Educação investiga inquérito polémico a alunos do 5.º ano Aumentar a fonte do artigo Ministério da Educação investiga inquérito polémico a alunos do 5.º ano Diminuir a fonte do artigo Ministério da Educação investiga inquérito polémico a alunos do 5.º ano Ouvir o artigo Ministério da Educação investiga inquérito polémico a alunos do 5.º ano