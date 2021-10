Ministério da Justiça remete para parlamento eventual fim do regime especial de perdão de penas

Numa nota enviada esta tarde à Antena 1, o Ministério de Francisca Van Dunem assume que concorda com as propostas do PSD e do CDS para acabar com este regime excecional, propostas que estão pendentes no parlamento e onde, diz o Ministério, a decisão deve ser tomada.São pormenores aqui desenvolvidos pela jornalista Rita Soares.





De acordo com informações do Ministério da Justiça, entre abril do ano passado e agosto deste ano foram libertados mais de dois mil reclusos, ao abrigo do regime especial. Retornaram ao sistema prisional 260 dessas pessoas.