Ministério da Saúde indiferente no apoio à procriação medicamente assistida, diz Associação Portuguesa de Fertilidade

Por exemplo, o Governo tinha prometido inaugurar em janeiro deste ano o novo Centro de Procriação Medicamente Assistida do Algarve, mas ainda não há data confirmada para a abertura.Críticas apontadas pela diretora-executiva da associação, Joana Freire, nas vésperas do Dia Nacional da Natalidade - que se realiza no próximo sábado - referindo ainda a falta de regulamentação sobre a gestão de substituição, que está em falta há mais de um ano.A diretora-executiva da Associação Portuguesa de Fertilidade pede mais investimento na procriação medicamente assistida no Serviço Nacional de Saúde.A Associação Portuguesa de Fertilidade afirma que, se não forem tomadas medidas agora para incentivar a natalidade, dentro de uma década ou duas a situação pode piorar ainda mais.A associação refere ainda que neste momento há limite de idade para acesso aos tratamentos e há grandes listas de espera de casais com problemas de fertilidade.