Ministério da Saúde não manifestou interesse em dados de qualidade sobre as mortes Covid

A investigadora do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, o Cintesis, lamenta que Portugal não tenha investido em sistemas de informação.A falha já existia antes da pandemia, mas a covid mostrou como era essencial ter mais meios e mais informação:Cristina Santos defende que as causas das mortes associadas à pandemia deviam estar a ser investigadas de outra forma. Sem estes dados é difícil perceber o que está a acontecer no país.

O indicador do número de óbitos por 100 mil habitantes é, na opinião do professor catedrático jubilado em Saúde Pública Jorge Torgal, um falso indicador, porque estão a ser contabilizadas as pessoas que morrem de Covid juntamente com as que morrem com Covid.