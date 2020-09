Ministério da Saúde revela Plano de Saúde para o outono e inverno

Há quatro meses que o número de internados por covid-19 em Portugal não era tão elevado.

Com a epidemia a entrar na sua segunda vaga, o Ministério da Saúde revelou o Plano de Saúde para o outono/inverno.





A Direção-geral da Saúde vai recomendar o uso de máscara em espaços ao ar livre movimentados.



O governo disse que quer reforçar a resposta em situação de surto, adaptar áreas e circuitos de internamento e duplicar capacidade de testagem.Além disso, o plano prevê o reforço dos stocks de medicamentos, de dispositivos médicos, de equipamentos de proteção pessoal e de testes laboratoriais.A ideia é os resultados dos testes serem dados em menos de 60 minutos.O problema é que os problemas de saúde não se limitam à Covid-19, mas o tratamento a muitas doenças está a ser negligenciado.Para lidar com esta questão foi criada uma task force não-Covid-19, com a missão de lidar com os cuidados de saúde primários no atendimento presencial não presencial e domiciliário e no aumento das respostas de proximidade, considerando até a hipótese da dispensa de medicamentos.O Ministério da Saúde afirmou que este plano será revisto e alterado sempre que necessário.